Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Alarko Holding 5,06 5,25 -3,62

Doğuş Otomotiv 14,58 14,90 -2,15 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,06 5,25 -3,62 Doğuş Otomotiv 14,58 14,90 -2,15 İş Yatırım Menkul Değerler 7,81 7,98 -2,13 Logo Yazılım 88,85 90,60 -1,93 Coca Cola İçecek 43,98 44,80 -1,83 Deva Holding 18,72 19,00 -1,47 Aksigorta 7,25 7,35 -1,36 Aksa Enerji 5,25 5,32 -1,32 Zorlu Enerji 2,59 2,62 -1,15 Gübre Fabrikaları 29,82 30,16 -1,13 Çelebi 68,10 68,75 -0,95 İskenderun Demir Çelik 6,70 6,75 -0,74 Kerevitaş Gıda 5,05 5,08 -0,59 Migros Ticaret 38,30 38,48 -0,47 Doğan Holding 2,15 2,16 -0,46 Koza Altın 76,70 77,00 -0,39 İş Finansal Kiralama 3,73 3,74 -0,27 Bagfaş 14,97 15,01 -0,27 Akçansa 11,67 11,70 -0,26 Sabancı Holding 7,81 7,83 -0,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA