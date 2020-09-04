Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,06 5,25 -3,62
Doğuş Otomotiv 14,58 14,90 -2,15 ...
04.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|5,06
|5,25
|-3,62
|Doğuş Otomotiv
|14,58
|14,90
|-2,15
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,81
|7,98
|-2,13
|Logo Yazılım
|88,85
|90,60
|-1,93
|Coca Cola İçecek
|43,98
|44,80
|-1,83
|Deva Holding
|18,72
|19,00
|-1,47
|Aksigorta
|7,25
|7,35
|-1,36
|Aksa Enerji
|5,25
|5,32
|-1,32
|Zorlu Enerji
|2,59
|2,62
|-1,15
|Gübre Fabrikaları
|29,82
|30,16
|-1,13
|Çelebi
|68,10
|68,75
|-0,95
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|6,75
|-0,74
|Kerevitaş Gıda
|5,05
|5,08
|-0,59
|Migros Ticaret
|38,30
|38,48
|-0,47
|Doğan Holding
|2,15
|2,16
|-0,46
|Koza Altın
|76,70
|77,00
|-0,39
|İş Finansal Kiralama
|3,73
|3,74
|-0,27
|Bagfaş
|14,97
|15,01
|-0,27
|Akçansa
|11,67
|11,70
|-0,26
|Sabancı Holding
|7,81
|7,83
|-0,26
Kaynak: AA