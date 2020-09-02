Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 19,19 19,92 -3,66
Koza Altın 75,85 77,80 -2,51 ...
02.09.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:41
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|19,19
|19,92
|-3,66
|Koza Altın
|75,85
|77,80
|-2,51
|Good-Year
|4,81
|4,93
|-2,43
|Kardemir (D)
|2,94
|3,01
|-2,33
|Gözde Girişim
|5,39
|5,51
|-2,18
|MLP Sağlık
|15,70
|16,03
|-2,06
|Albaraka Türk
|1,46
|1,49
|-2,01
|Selçuk Ecza Deposu
|7,96
|8,12
|-1,97
|Karsan Otomotiv
|3,06
|3,12
|-1,92
|Arçelik
|20,70
|21,10
|-1,90
|Şok Marketler
|12,44
|12,68
|-1,89
|Bizim Mağazaları
|15,80
|16,10
|-1,86
|Çemtaş
|11,60
|11,82
|-1,86
|Tat Gıda
|10,28
|10,46
|-1,72
|Torunlar GMYO
|3,49
|3,55
|-1,69
|Türk Hava Yolları
|10,51
|10,69
|-1,68
|Çelebi
|68,80
|69,95
|-1,64
|Migros Ticaret
|38,56
|39,20
|-1,63
|Ege Endüstri
|700,00
|711,00
|-1,55
|Eczacıbaşı İlaç
|5,96
|6,05
|-1,49
Kaynak: AA