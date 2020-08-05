Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Karel Elektronik 17,78 19,14 -7,11

Aksa Enerji 4,74 5,03 -5,77 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 17,78 19,14 -7,11 Aksa Enerji 4,74 5,03 -5,77 Arçelik 22,40 23,26 -3,70 Ülker Bisküvi 24,20 25,08 -3,51 Ford Otosan 78,85 81,70 -3,49 Good-Year 5,01 5,18 -3,28 Sasa Polyester 12,60 13,02 -3,23 Gözde Girişim 5,04 5,20 -3,08 Türk Traktör 101,60 104,60 -2,87 Halk GMYO 2,40 2,47 -2,83 Kartonsan 610,00 627,50 -2,79 Tofaş Oto Fabrikası 24,06 24,74 -2,75 Vestel 16,39 16,80 -2,44 ASELSAN 16,84 17,26 -2,43 Borusan Mannesmann 12,67 12,97 -2,31 Coca Cola İçecek 40,96 41,82 -2,06 Çemtaş 10,72 10,94 -2,01 Bizim Mağazaları 15,56 15,87 -1,95 Bim Mağazalar 63,50 64,75 -1,93 Şok Marketler 12,25 12,49 -1,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA