HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 16,10 17,63 -8,68
Gözde Girişim 5,47 5,95 -8,07 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
28.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:41

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 16,10 17,63 -8,68
Gözde Girişim 5,47 5,95 -8,07
Anadolu Grubu Holding 19,46 21,10 -7,77
Global Yatırım Holding 4,55 4,93 -7,71
Bursa Çimento 5,90 6,39 -7,67
Şekerbank 1,48 1,60 -7,50
Netaş Telekomünikasyon 16,73 18,07 -7,42
Odaş Elektrik 2,52 2,72 -7,35
Zorlu Enerji 2,42 2,61 -7,28
Bagfaş 17,41 18,67 -6,75
Logo Yazılım 88,05 94,20 -6,53
Albaraka Türk 1,61 1,72 -6,40
Gübre Fabrikaları 28,78 30,74 -6,38
Halk GMYO 2,36 2,52 -6,35
İpek Doğal Enerji 13,53 14,41 -6,11
Vakıflar Bankası 4,51 4,80 -6,04
Trakya Cam 3,98 4,23 -5,91
İş Finansal Kiralama 3,99 4,24 -5,90
Kerevitaş Gıda 5,36 5,69 -5,80
TAV Havalimanları 17,00 18,04 -5,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor Dünya
Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Magazin
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı 3. Sayfa
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Magazin
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Magazin
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı Dünya
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı
Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 günlük koronavirüs kısıtlaması getirildi
Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 günlük koronavirüs kısıtlaması getirildi
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
Taraftar baskısı nedeniyle 4 günde istifasını veren Lucescu, kararından vazgeçip Dynamo Kiev'e geri döndü
Taraftar baskısı nedeniyle 4 günde istifasını veren Lucescu, kararından vazgeçip Dynamo Kiev'e geri döndü
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı
Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına sert tepki: Hezeyan bildirisi, zillet ve hezimet beyannamesi
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına sert tepki: Hezeyan bildirisi, zillet ve hezimet beyannamesi
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Son Dakika: BDDK, yurt dışı yerleşiklere getirilen TL işlem kısıtlamasını şartlı olacak kaldırdı
Son Dakika: BDDK, yurt dışı yerleşiklere getirilen TL işlem kısıtlamasını şartlı olacak kaldırdı
Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü
Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk İlhan Cihaner Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Serdar Ortaç Kerem Bursin Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao İrfan Buz Caner Erkin Gökhan Gönül Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Silah Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 18:44:31. #1.15#
title