Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Klimasan Klima 16,10 17,63 -8,68

Gözde Girişim 5,47 5,95 -8,07 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 16,10 17,63 -8,68 Gözde Girişim 5,47 5,95 -8,07 Anadolu Grubu Holding 19,46 21,10 -7,77 Global Yatırım Holding 4,55 4,93 -7,71 Bursa Çimento 5,90 6,39 -7,67 Şekerbank 1,48 1,60 -7,50 Netaş Telekomünikasyon 16,73 18,07 -7,42 Odaş Elektrik 2,52 2,72 -7,35 Zorlu Enerji 2,42 2,61 -7,28 Bagfaş 17,41 18,67 -6,75 Logo Yazılım 88,05 94,20 -6,53 Albaraka Türk 1,61 1,72 -6,40 Gübre Fabrikaları 28,78 30,74 -6,38 Halk GMYO 2,36 2,52 -6,35 İpek Doğal Enerji 13,53 14,41 -6,11 Vakıflar Bankası 4,51 4,80 -6,04 Trakya Cam 3,98 4,23 -5,91 İş Finansal Kiralama 3,99 4,24 -5,90 Kerevitaş Gıda 5,36 5,69 -5,80 TAV Havalimanları 17,00 18,04 -5,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA