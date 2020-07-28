Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 16,10 17,63 -8,68
Gözde Girişim 5,47 5,95 -8,07 ...
28.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:41
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|16,10
|17,63
|-8,68
|Gözde Girişim
|5,47
|5,95
|-8,07
|Anadolu Grubu Holding
|19,46
|21,10
|-7,77
|Global Yatırım Holding
|4,55
|4,93
|-7,71
|Bursa Çimento
|5,90
|6,39
|-7,67
|Şekerbank
|1,48
|1,60
|-7,50
|Netaş Telekomünikasyon
|16,73
|18,07
|-7,42
|Odaş Elektrik
|2,52
|2,72
|-7,35
|Zorlu Enerji
|2,42
|2,61
|-7,28
|Bagfaş
|17,41
|18,67
|-6,75
|Logo Yazılım
|88,05
|94,20
|-6,53
|Albaraka Türk
|1,61
|1,72
|-6,40
|Gübre Fabrikaları
|28,78
|30,74
|-6,38
|Halk GMYO
|2,36
|2,52
|-6,35
|İpek Doğal Enerji
|13,53
|14,41
|-6,11
|Vakıflar Bankası
|4,51
|4,80
|-6,04
|Trakya Cam
|3,98
|4,23
|-5,91
|İş Finansal Kiralama
|3,99
|4,24
|-5,90
|Kerevitaş Gıda
|5,36
|5,69
|-5,80
|TAV Havalimanları
|17,00
|18,04
|-5,76
Kaynak: AA