Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,24 13,78 -3,92
Torunlar GMYO 4,61 4,77 -3,35 ...
27.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,24
|13,78
|-3,92
|Torunlar GMYO
|4,61
|4,77
|-3,35
|Bursa Çimento
|6,39
|6,60
|-3,18
|Halkbank
|5,72
|5,85
|-2,22
|Şok Marketler
|13,89
|14,20
|-2,18
|Trakya Cam
|4,23
|4,31
|-1,86
|Garanti Bankası
|7,77
|7,91
|-1,77
|Şişe Cam
|6,35
|6,46
|-1,70
|Vakıflar Bankası
|4,80
|4,88
|-1,64
|Soda Sanayii
|7,21
|7,33
|-1,64
|Oyak Çimento
|8,67
|8,80
|-1,48
|Türk Hava Yolları
|11,58
|11,74
|-1,36
|Anadolu Cam
|5,45
|5,52
|-1,27
|Özak GMYO
|4,73
|4,79
|-1,25
|Şekerbank
|1,60
|1,62
|-1,23
|Gözde Girişim
|5,95
|6,02
|-1,16
|Zorlu Enerji
|2,61
|2,64
|-1,14
|Coca Cola İçecek
|47,22
|47,76
|-1,13
|Alarko GMYO
|17,17
|17,36
|-1,09
|Akbank
|5,72
|5,78
|-1,04
Kaynak: AA