Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Bursa Çimento 6,60 6,89 -4,21

Gözde Girişim 6,02 6,21 -3,06 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 6,60 6,89 -4,21 Gözde Girişim 6,02 6,21 -3,06 Alkim Kimya 13,78 14,12 -2,41 Netaş Telekomünikasyon 17,83 18,22 -2,14 Brisa 12,04 12,28 -1,95 Alarko GMYO 17,36 17,70 -1,92 Odaş Elektrik 2,71 2,76 -1,81 Aksa Enerji 5,63 5,73 -1,75 MLP Sağlık 18,28 18,58 -1,61 Akçansa 13,20 13,40 -1,49 İş GMYO 2,14 2,17 -1,38 Bagfaş 18,21 18,44 -1,25 Torunlar GMYO 4,77 4,83 -1,24 Oyak Çimento 8,80 8,91 -1,23 İş Finansal Kiralama 4,23 4,28 -1,17 Net Holding 2,56 2,59 -1,16 Eczacıbaşı İlaç 6,28 6,35 -1,10 Kordsa Teknik Tekstil 12,36 12,49 -1,04 Ford Otosan 77,50 78,30 -1,02 Vakıflar Bankası 4,88 4,93 -1,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA