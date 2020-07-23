Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Tat Gıda 11,04 11,56 -4,50

GSD Holding 2,30 2,40 -4,17 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 11,04 11,56 -4,50 GSD Holding 2,30 2,40 -4,17 Doğuş Otomotiv 17,45 18,02 -3,16 Torunlar GMYO 4,83 4,98 -3,01 Türk Traktör 95,75 97,60 -1,90 Bizim Mağazaları 18,66 19,01 -1,84 Emlak Konut GMYO 2,33 2,37 -1,68 Kerevitaş Gıda 5,38 5,46 -1,47 Karsan Otomotiv 3,05 3,09 -1,29 Özak GMYO 4,69 4,75 -1,26 MLP Sağlık 18,58 18,81 -1,22 Tofaş Oto Fabrikası 25,84 26,12 -1,07 Mavi Giyim 45,90 46,38 -1,03 Alarko GMYO 17,70 17,88 -1,01 Karel Elektronik 16,89 17,04 -0,88 Netaş Telekomünikasyon 18,22 18,38 -0,87 Halk GMYO 2,44 2,46 -0,81 Otokar 169,20 170,40 -0,70 Trakya Cam 4,24 4,27 -0,70 Albaraka Türk 1,73 1,74 -0,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA