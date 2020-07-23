Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 11,04 11,56 -4,50
GSD Holding 2,30 2,40 -4,17 ...
23.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|11,04
|11,56
|-4,50
|GSD Holding
|2,30
|2,40
|-4,17
|Doğuş Otomotiv
|17,45
|18,02
|-3,16
|Torunlar GMYO
|4,83
|4,98
|-3,01
|Türk Traktör
|95,75
|97,60
|-1,90
|Bizim Mağazaları
|18,66
|19,01
|-1,84
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|2,37
|-1,68
|Kerevitaş Gıda
|5,38
|5,46
|-1,47
|Karsan Otomotiv
|3,05
|3,09
|-1,29
|Özak GMYO
|4,69
|4,75
|-1,26
|MLP Sağlık
|18,58
|18,81
|-1,22
|Tofaş Oto Fabrikası
|25,84
|26,12
|-1,07
|Mavi Giyim
|45,90
|46,38
|-1,03
|Alarko GMYO
|17,70
|17,88
|-1,01
|Karel Elektronik
|16,89
|17,04
|-0,88
|Netaş Telekomünikasyon
|18,22
|18,38
|-0,87
|Halk GMYO
|2,44
|2,46
|-0,81
|Otokar
|169,20
|170,40
|-0,70
|Trakya Cam
|4,24
|4,27
|-0,70
|Albaraka Türk
|1,73
|1,74
|-0,57
Kaynak: AA