Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 28,30 29,72 -4,78
MLP Sağlık 18,81 19,61 -4,08 ...
22.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|28,30
|29,72
|-4,78
|MLP Sağlık
|18,81
|19,61
|-4,08
|Kartonsan
|588,00
|611,00
|-3,76
|Net Holding
|2,50
|2,59
|-3,47
|Anadolu Efes
|20,72
|21,36
|-3,00
|Zorlu Enerji
|2,53
|2,60
|-2,69
|Şekerbank
|1,61
|1,65
|-2,42
|Bizim Mağazaları
|19,01
|19,48
|-2,41
|Borusan Mannesmann
|12,57
|12,87
|-2,33
|Sasa Polyester
|13,40
|13,69
|-2,12
|Good-Year
|5,59
|5,71
|-2,10
|Güneş Sigorta
|5,16
|5,27
|-2,09
|Odaş Elektrik
|2,70
|2,75
|-1,82
|Çimsa
|11,15
|11,35
|-1,76
|Aksa
|7,33
|7,46
|-1,74
|Turkcell
|16,12
|16,40
|-1,71
|Oyak Çimento
|8,95
|9,10
|-1,65
|Brisa
|12,30
|12,50
|-1,60
|Anadolu Grubu Holding
|20,38
|20,70
|-1,55
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,12
|26,52
|-1,51
Kaynak: AA