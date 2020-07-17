Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Albaraka Türk 1,77 1,82 -2,75

Anadolu Grubu Holding 21,24...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,77 1,82 -2,75 Anadolu Grubu Holding 21,24 21,82 -2,66 Trakya Cam 4,46 4,57 -2,41 Vestel 17,52 17,88 -2,01 Good-Year 5,77 5,88 -1,87 MLP Sağlık 20,36 20,70 -1,64 Borusan Mannesmann 12,94 13,15 -1,60 Global Yat. Holding 4,43 4,50 -1,56 Ülker Bisküvi 26,66 27,08 -1,55 Aselsan 32,56 33,06 -1,52 Eczacıbaşı İlaç 6,39 6,48 -1,39 Anadolu Efes 20,78 21,06 -1,33 T. Halk Bankası 6,02 6,10 -1,31 Çelebi 79,20 80,15 -1,19 Selçuk Ecza Deposu 8,66 8,76 -1,14 Enerjisa Enerji 8,76 8,86 -1,13 Zorlu Enerji 2,70 2,73 -1,10 Şok Marketler 13,63 13,77 -1,02 Akçansa 13,63 13,76 -0,94 İş GMYO 2,16 2,18 -0,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA