Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Halk GMYO 2,49 2,59 -3,86

Oyak Çimento 8,99 9,25 -2,81 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,49 2,59 -3,86 Oyak Çimento 8,99 9,25 -2,81 Emlak Konut GMYO 2,28 2,34 -2,56 Özak GMYO 4,79 4,91 -2,44 Soda Sanayii 7,07 7,20 -1,81 Karsan Otomotiv 3,32 3,38 -1,78 Şişe Cam 6,19 6,29 -1,59 Trakya Cam 4,57 4,64 -1,51 MLP Sağlık 20,70 21,00 -1,43 Anadolu Cam 5,45 5,52 -1,27 Sabancı Holding 9,40 9,52 -1,26 Zorlu Enerji 2,73 2,76 -1,09 Aksigorta 7,91 7,99 -1,00 Bizim Mağazaları 20,04 20,22 -0,89 Ege Endüstri 665,20 670,60 -0,81 Akçansa 13,76 13,85 -0,65 Migros Ticaret 41,64 41,88 -0,57 Doğan Holding 2,23 2,24 -0,45 Alarko Holding 5,66 5,68 -0,35 Türk Telekom 8,03 8,05 -0,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA