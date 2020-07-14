Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 89,00 94,00 -5,32
Odaş Elektrik 2,85 2,95 -3,39 ...
14.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:59
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|89,00
|94,00
|-5,32
|Odaş Elektrik
|2,85
|2,95
|-3,39
|Aygaz
|11,65
|11,95
|-2,51
|İş Fin.Kir.
|3,97
|4,07
|-2,46
|Hektaş
|13,82
|14,16
|-2,40
|Global Yat. Holding
|4,15
|4,25
|-2,35
|Net Holding
|2,53
|2,59
|-2,32
|İpek Doğal Enerji
|13,99
|14,32
|-2,30
|Bursa Çimento
|4,74
|4,85
|-2,27
|Kardemir (D)
|3,07
|3,14
|-2,23
|Klimasan Klima
|15,81
|16,15
|-2,11
|Petkim
|4,23
|4,32
|-2,08
|Alarko Holding
|5,68
|5,80
|-2,07
|Tekfen Holding
|17,41
|17,77
|-2,03
|Tüpraş
|86,20
|87,95
|-1,99
|Brisa
|12,44
|12,69
|-1,97
|Deva Holding
|19,34
|19,70
|-1,83
|Çimsa
|10,85
|11,05
|-1,81
|Vakıflar Bankası
|4,90
|4,99
|-1,80
|Akbank
|5,77
|5,86
|-1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA