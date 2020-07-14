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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 89,00 94,00 -5,32
Odaş Elektrik 2,85 2,95 -3,39 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
14.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:59

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 89,00 94,00 -5,32
Odaş Elektrik 2,85 2,95 -3,39
Aygaz 11,65 11,95 -2,51
İş Fin.Kir. 3,97 4,07 -2,46
Hektaş 13,82 14,16 -2,40
Global Yat. Holding 4,15 4,25 -2,35
Net Holding 2,53 2,59 -2,32
İpek Doğal Enerji 13,99 14,32 -2,30
Bursa Çimento 4,74 4,85 -2,27
Kardemir (D) 3,07 3,14 -2,23
Klimasan Klima 15,81 16,15 -2,11
Petkim 4,23 4,32 -2,08
Alarko Holding 5,68 5,80 -2,07
Tekfen Holding 17,41 17,77 -2,03
Tüpraş 86,20 87,95 -1,99
Brisa 12,44 12,69 -1,97
Deva Holding 19,34 19,70 -1,83
Çimsa 10,85 11,05 -1,81
Vakıflar Bankası 4,90 4,99 -1,80
Akbank 5,77 5,86 -1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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