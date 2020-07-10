Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Net Holding 2,37 2,49 -4,82

Akçansa 13,25 13,88 -4,54 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 2,37 2,49 -4,82 Akçansa 13,25 13,88 -4,54 MLP Sağlık 20,04 20,96 -4,39 Coca Cola İçecek 44,58 46,48 -4,09 Şişe Cam 6,12 6,38 -4,08 Selçuk Ecza Deposu 8,36 8,71 -4,02 Karel Elektronik 15,84 16,50 -4,00 Netaş Telekom. 14,87 15,45 -3,75 Şekerbank 1,54 1,60 -3,75 Bursa Çimento 4,41 4,58 -3,71 Soda Sanayii 6,88 7,14 -3,64 İş Fin.Kir. 3,82 3,96 -3,54 Doğan Holding 2,20 2,28 -3,51 Anadolu Cam 5,23 5,42 -3,51 Güneş Sigorta 4,15 4,30 -3,49 Good-Year 5,35 5,54 -3,43 GSD Holding 2,07 2,14 -3,27 Bagfaş 16,55 17,10 -3,22 T.S.K.B. 1,21 1,25 -3,20 Deva Holding 19,20 19,75 -2,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA