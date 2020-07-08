Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,71 2,86 -5,24
Oyak Çimento 9,42 9,87 -4,56 ...
08.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:45
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,71
|2,86
|-5,24
|Oyak Çimento
|9,42
|9,87
|-4,56
|Albaraka Türk
|1,79
|1,87
|-4,28
|Karsan Otomotiv
|3,53
|3,67
|-3,81
|Bagfaş
|17,91
|18,59
|-3,66
|Torunlar GMYO
|3,99
|4,14
|-3,62
|Aksa Enerji
|5,78
|5,99
|-3,51
|Şekerbank
|1,68
|1,74
|-3,45
|DO-CO
|328,40
|339,40
|-3,24
|Akçansa
|14,95
|15,45
|-3,24
|Çimsa
|11,11
|11,48
|-3,22
|Petkim
|4,28
|4,42
|-3,17
|Türk Hava Yolları
|11,31
|11,64
|-2,84
|Mavi Giyim
|47,14
|48,40
|-2,60
|Ford Otosan
|73,05
|75,00
|-2,60
|Bursa Çimento
|4,67
|4,79
|-2,51
|TAV Havalimanları
|17,68
|18,12
|-2,43
|Çelebi
|73,00
|74,80
|-2,41
|Pegasus
|50,85
|52,00
|-2,21
|Halk GMYO
|2,34
|2,39
|-2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA