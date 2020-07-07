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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 2,78 2,88 -3,47
Şok Marketler 14,10 14,57 -3,23 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
07.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:58

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 2,78 2,88 -3,47
Şok Marketler 14,10 14,57 -3,23
Albaraka Türk 1,87 1,93 -3,11
Klimasan Klima 16,50 16,96 -2,71
Alkim Kimya 13,16 13,50 -2,52
Kerevitaş Gıda 5,11 5,24 -2,48
TAV Havalimanları 18,12 18,53 -2,21
Good-Year 5,83 5,96 -2,18
Netaş Telekom. 15,64 15,98 -2,13
İskenderun Demir Çelik 7,40 7,56 -2,12
Pegasus 52,00 53,10 -2,07
Çelebi 74,80 76,35 -2,03
Borusan Mannesmann 12,02 12,26 -1,96
Türk Hava Yolları 11,64 11,87 -1,94
Selçuk Ecza Deposu 9,20 9,38 -1,92
Bagfaş 18,59 18,95 -1,90
Global Yat. Holding 4,16 4,24 -1,89
Migros Ticaret 42,60 43,38 -1,80
DO-CO 339,40 345,50 -1,77
Çemtaş 8,98 9,14 -1,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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