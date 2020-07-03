Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Ege Endüstri 637,20 656,50 -2,94

Türk Hava Yolları 11,92...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 637,20 656,50 -2,94 Türk Hava Yolları 11,92 12,26 -2,77 Ford Otosan 72,55 74,50 -2,62 Halk GMYO 2,33 2,39 -2,51 Vakıflar Bankası 5,13 5,26 -2,47 Kardemir (D) 3,16 3,24 -2,47 Ereğli Demir Çelik 8,53 8,74 -2,40 İş GMYO 2,05 2,10 -2,38 Şişe Cam 5,74 5,88 -2,38 TAV Havalimanları 18,65 19,10 -2,36 Arçelik 18,93 19,38 -2,32 T.S.K.B. 1,29 1,32 -2,27 Bizim Mağazaları 20,66 21,14 -2,27 Bagfaş 17,67 18,08 -2,27 Petkim 4,16 4,25 -2,12 İskenderun Demir Çelik 7,44 7,60 -2,11 Yapı ve Kredi Bankası 2,35 2,40 -2,08 Enka İnşaat 6,22 6,35 -2,05 İş Bankası (C) 5,38 5,49 -2,00 Halkbank 6,09 6,21 -1,93 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA