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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 14,87 15,65 -4,98
Gözde Girişim 4,94 5,12 -3,52 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
01.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:40

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 14,87 15,65 -4,98
Gözde Girişim 4,94 5,12 -3,52
MLP Sağlık 19,26 19,90 -3,22
Halkbank 6,22 6,41 -2,96
Şok Marketler 13,01 13,40 -2,91
Pegasus 54,00 55,55 -2,79
Koç Holding 17,52 18,00 -2,67
Arçelik 19,37 19,90 -2,66
DO-CO 343,90 352,90 -2,55
Tüpraş 87,35 89,50 -2,40
Petkim 4,17 4,27 -2,34
İş Bankası (C) 5,45 5,58 -2,33
Akbank 5,94 6,08 -2,30
Bim Mağazalar 66,45 68,00 -2,28
Tofaş Oto Fabrikası 25,92 26,50 -2,19
Turkcell 16,09 16,44 -2,13
Ereğli Demir Çelik 8,40 8,58 -2,10
Vakıflar Bankası 5,22 5,33 -2,06
Karel Elektronik 16,15 16,49 -2,06
Yapı ve Kredi Bankası 2,39 2,44 -2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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