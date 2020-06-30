Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Sarkuysan 6,84 7,02 -2,56

Halkbank 6,41 6,55 -2,14 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sarkuysan 6,84 7,02 -2,56 Halkbank 6,41 6,55 -2,14 Borusan Mannesmann 11,67 11,87 -1,68 Eczacıbaşı Yatırım 14,90 15,13 -1,52 Güneş Sigorta 4,24 4,30 -1,40 Doğuş Otomotiv 15,65 15,87 -1,39 Otokar 149,70 151,80 -1,38 Anadolu Grubu Holding 20,14 20,40 -1,27 Zorlu Enerji 2,05 2,07 -0,97 Vakıflar Bankası 5,33 5,38 -0,93 Garanti Bankası 8,46 8,53 -0,82 T.S.K.B. 1,29 1,30 -0,77 Aksigorta 6,81 6,86 -0,73 Gübre Fabrikası 27,68 27,86 -0,65 Enka İnşaat 6,16 6,20 -0,65 Akbank 6,08 6,11 -0,49 Klimasan Klima 16,29 16,37 -0,49 Yapı ve Kredi Bankası 2,44 2,45 -0,41 Tüpraş 89,50 89,85 -0,39 Anadolu Efes 21,32 21,40 -0,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA