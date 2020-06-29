Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Bim Mağazalar 67,95 69,80 -2,65

Odaş Elektrik 2,46 2,50 -1,60 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 67,95 69,80 -2,65 Odaş Elektrik 2,46 2,50 -1,60 Türk Traktör 77,40 78,50 -1,40 Doğuş Otomotiv 15,87 16,09 -1,37 Logo Yazılım 77,25 78,15 -1,15 Ülker Bisküvi 23,76 24,02 -1,08 Petkim 4,21 4,25 -0,94 Bizim Mağazaları 19,12 19,30 -0,93 Anadolu Cam 4,62 4,66 -0,86 Ford Otosan 70,95 71,55 -0,84 Tekfen Holding 17,07 17,21 -0,81 Mavi Giyim 46,46 46,82 -0,77 İş Finansal Kiralama 4,14 4,17 -0,72 Reysaş GMYO 5,10 5,13 -0,58 Türk Telekom 8,05 8,09 -0,49 Pegasus 53,85 54,05 -0,37 Eczacıbaşı İlaç 6,13 6,15 -0,33 Turkcell 16,49 16,54 -0,30 Türk Hava Yolları 12,46 12,47 -0,08 Deva Holding 19,04 19,05 -0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA