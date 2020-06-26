Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Gübre Fabrikaları 26,30 27,80 -5,40

Mavi Giyim 46,82 47,60 -1,64 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 26,30 27,80 -5,40 Mavi Giyim 46,82 47,60 -1,64 Vestel 16,15 16,37 -1,34 Koza Madencilik 12,99 13,15 -1,22 İpek Doğal Enerji 13,50 13,66 -1,17 Bizim Mağazaları 19,30 19,52 -1,13 Doğuş Otomotiv 16,09 16,27 -1,11 Good-Year 5,30 5,35 -0,93 Tekfen Holding 17,21 17,37 -0,92 Özak GMYO 3,91 3,94 -0,76 Şekerbank 1,36 1,37 -0,73 Tümosan Motor ve Traktör 7,13 7,18 -0,70 Güneş Sigorta 4,30 4,33 -0,69 Sasa Polyester 10,77 10,84 -0,65 Aksigorta 6,62 6,66 -0,60 Koza Altın 80,15 80,60 -0,56 Bim Mağazalar 69,80 70,15 -0,50 Çemtaş 8,13 8,17 -0,49 Enerjisa Enerji 8,31 8,35 -0,48 Kerevitaş Gıda 4,47 4,49 -0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA