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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 19,22 20,32 -5,41
Enka İnşaat 6,01 6,27 -4,15 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
24.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:45

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 19,22 20,32 -5,41
Enka İnşaat 6,01 6,27 -4,15
Aksa 7,04 7,31 -3,69
Garanti Bankası 8,19 8,46 -3,19
Vakıflar Bankası 5,08 5,23 -2,87
Karel Elektronik 15,49 15,93 -2,76
Akbank 5,96 6,12 -2,61
Yapı ve Kredi Bankası 2,36 2,42 -2,48
Tekfen Holding 16,67 17,09 -2,46
Albaraka Türk 1,62 1,66 -2,41
Eczacıbaşı İlaç 6,16 6,31 -2,38
T.S.K.B. 1,25 1,28 -2,34
Sabancı Holding 9,00 9,21 -2,28
Selçuk Ecza Deposu 8,75 8,95 -2,23
Koç Holding 17,10 17,49 -2,23
TAV Havalimanları 19,10 19,53 -2,20
Karsan Otomotiv 2,67 2,73 -2,20
Şekerbank 1,37 1,40 -2,14
İş GMYO 1,84 1,88 -2,13
Ülker Bisküvi 24,04 24,56 -2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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