Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Alkim Kimya 13,72 14,26 -3,79

Turkcell 16,40 16,95 -3,24 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,72 14,26 -3,79 Turkcell 16,40 16,95 -3,24 Logo Yazılım 76,00 77,90 -2,44 Aksa Enerji 4,90 4,98 -1,61 Coca Cola İçecek 42,72 43,30 -1,34 ASELSAN 32,30 32,72 -1,28 Tat Gıda 9,69 9,81 -1,22 Zorlu Enerji 1,70 1,72 -1,16 Aksigorta 6,65 6,72 -1,04 Doğan Holding 1,94 1,96 -1,02 Good-Year 5,38 5,43 -0,92 Anadolu Grubu Holding 19,30 19,45 -0,77 Sasa Polyester 10,78 10,86 -0,74 Çemtaş 8,20 8,26 -0,73 Ege Endüstri 620,70 625,10 -0,70 Netaş Telekomünikasyon 14,23 14,31 -0,56 Global Yatırım Holding 3,86 3,88 -0,52 Aksa 7,32 7,35 -0,41 MLP Sağlık 18,66 18,73 -0,37 Vestel 16,20 16,26 -0,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA