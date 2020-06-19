Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 2,32 2,43 -4,53
Doğuş Otomotiv 15,67 16,36 -4,22 ...
19.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:47
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|2,32
|2,43
|-4,53
|Doğuş Otomotiv
|15,67
|16,36
|-4,22
|Kardemir (D)
|2,92
|3,04
|-3,95
|Deva Holding
|19,30
|20,06
|-3,79
|Eczacıbaşı İlaç
|5,94
|6,16
|-3,57
|Doğan Holding
|1,96
|2,03
|-3,45
|Global Yatırım Holding
|3,88
|4,01
|-3,24
|Türk Telekom
|7,78
|8,04
|-3,23
|Şok Marketler
|12,65
|13,07
|-3,21
|Torunlar GMYO
|3,07
|3,17
|-3,15
|Aksigorta
|6,72
|6,92
|-2,89
|Vestel
|16,26
|16,74
|-2,87
|Yataş
|7,92
|8,15
|-2,82
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|1,90
|-2,63
|Selçuk Ecza Deposu
|8,65
|8,87
|-2,48
|Çemtaş
|8,26
|8,45
|-2,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,40
|13,70
|-2,19
|İş GMYO
|1,86
|1,90
|-2,11
|Aygaz
|11,22
|11,46
|-2,09
|Reysaş GMYO
|5,20
|5,31
|-2,07
Kaynak: AA