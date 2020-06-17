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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 14,42 14,80 -2,57
ASELSAN 31,84 32,52 -2,09 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
17.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:50

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 14,42 14,80 -2,57
ASELSAN 31,84 32,52 -2,09
Koç Holding 17,08 17,41 -1,90
Ege Endüstri 623,20 635,20 -1,89
Akçansa 12,51 12,75 -1,88
Ülker Bisküvi 24,70 25,16 -1,83
Kerevitaş Gıda 4,44 4,52 -1,77
Pegasus 56,15 57,15 -1,75
Bizim Mağazaları 17,90 18,21 -1,70
Net Holding 2,33 2,37 -1,69
Emlak Konut GMYO 1,90 1,93 -1,55
Petkim 3,87 3,93 -1,53
Sasa Polyester 10,60 10,76 -1,49
Ereğli Demir Çelik 8,26 8,38 -1,43
Çelebi 79,90 81,00 -1,36
TAV Havalimanları 19,05 19,31 -1,35
Reysaş GMYO 5,37 5,44 -1,29
İş Finansal Kiralama 3,92 3,97 -1,26
İş Yatırım Menkul Değerler 5,97 6,04 -1,16
Kordsa Teknik Tekstil 12,27 12,40 -1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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