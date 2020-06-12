Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Global Yatırım Holding 3,75 3,92 -4,34

Doğuş Otomotiv 12,44...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yatırım Holding 3,75 3,92 -4,34 Doğuş Otomotiv 12,44 12,74 -2,35 Çelebi 78,80 80,50 -2,11 Koza Madencilik 12,27 12,52 -2,00 Tat Gıda 9,17 9,35 -1,93 İpek Doğal Enerji 13,87 14,06 -1,35 Torunlar GMYO 2,95 2,99 -1,34 Yataş 7,57 7,66 -1,17 Koza Altın 76,10 77,00 -1,17 İş GMYO 1,87 1,89 -1,06 İş Yatırım Menkul Değerler 5,89 5,95 -1,01 Ereğli Demir Çelik 8,50 8,58 -0,93 Özak GMYO 3,37 3,40 -0,88 Turkcell 14,22 14,34 -0,84 Bizim Mağazaları 18,30 18,45 -0,81 Alarko GMYO 14,71 14,82 -0,74 Sasa Polyester 10,31 10,38 -0,67 Emlak Konut GMYO 1,93 1,94 -0,52 Kerevitaş Gıda 4,28 4,30 -0,47 Reysaş GMYO 5,05 5,07 -0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA