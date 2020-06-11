Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Çelebi 80,50 83,20 -3,25

Bim Mağazalar 62,90 64,70 -2,78 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 80,50 83,20 -3,25 Bim Mağazalar 62,90 64,70 -2,78 Çemtaş 8,23 8,46 -2,72 TAV Havalimanları 19,50 20,04 -2,69 Torunlar GMYO 2,99 3,07 -2,61 İpek Doğal Enerji 14,06 14,41 -2,43 Arçelik 16,70 17,08 -2,22 Reysaş GMYO 5,07 5,18 -2,12 Anadolu Grubu Holding 18,90 19,30 -2,07 İş Fin.Kir. 3,86 3,94 -2,03 Albaraka Türk 1,47 1,50 -2,00 Pegasus 56,85 58,00 -1,98 Karsan Otomotiv 1,98 2,02 -1,98 Vestel 14,66 14,92 -1,74 Net Holding 2,27 2,31 -1,73 Tüpraş 87,10 88,60 -1,69 Yapı ve Kredi Bankası 2,36 2,40 -1,67 Hektaş 14,25 14,49 -1,66 İş GMYO 1,89 1,92 -1,56 Doğan Holding 1,96 1,99 -1,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA