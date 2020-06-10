Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 17,50 18,02 -2,89
Gübre Fabrikaları 25,00...
10.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|17,50
|18,02
|-2,89
|Gübre Fabrikaları
|25,00
|25,56
|-2,19
|İpek Doğal Enerji
|14,41
|14,67
|-1,77
|Koç Holding
|17,20
|17,50
|-1,71
|Klimasan Klima
|16,17
|16,40
|-1,40
|Enerjisa Enerji
|8,14
|8,25
|-1,33
|Zorlu Enerji
|1,59
|1,61
|-1,24
|Logo Yazılım
|71,90
|72,50
|-0,83
|Çelebi
|83,20
|83,85
|-0,78
|Albaraka Türk
|1,50
|1,51
|-0,66
|Aygaz
|11,13
|11,20
|-0,62
|Hektaş
|14,49
|14,57
|-0,55
|Enka İnşaat
|5,55
|5,58
|-0,54
|Ege Endüstri
|573,50
|576,50
|-0,52
|Karsan Otomotiv
|2,02
|2,03
|-0,49
|Bim Mağazalar
|64,70
|65,00
|-0,46
|Tat Gıda
|8,90
|8,92
|-0,22
|Sabancı Holding
|9,02
|9,04
|-0,22
|Brisa
|10,90
|10,92
|-0,18
|Deva Holding
|18,02
|18,05
|-0,17
Kaynak: AA