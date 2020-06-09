Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kartonsan 458,50 474,00 -3,27

Reysaş GMYO 5,12 5,26 -2,66 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 458,50 474,00 -3,27 Reysaş GMYO 5,12 5,26 -2,66 Koç Holding 17,50 17,96 -2,56 Pegasus 57,10 58,35 -2,14 Tofaş Oto Fabrikası 22,82 23,28 -1,98 Aksigorta 6,52 6,65 -1,95 Çelebi 83,85 85,50 -1,93 Klimasan Klima 16,40 16,70 -1,80 Karel Elektronik 15,11 15,38 -1,76 Aygaz 11,20 11,40 -1,75 Net Holding 2,27 2,31 -1,73 Turkcell 14,22 14,47 -1,73 Netaş Telekom. 14,00 14,24 -1,69 Şişe Cam 4,96 5,04 -1,59 Alarko GMYO 14,75 14,97 -1,47 Global Yatırım Holding 3,39 3,44 -1,45 Vakıflar Bankası 4,79 4,86 -1,44 Alkim Kimya 12,32 12,50 -1,44 Halkbank 5,48 5,56 -1,44 Anadolu Efes 19,40 19,68 -1,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA