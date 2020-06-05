Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Bim Mağazalar 66,40 69,00 -3,77

Akçansa 10,06 10,45 -3,73 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 66,40 69,00 -3,77 Akçansa 10,06 10,45 -3,73 Şekerbank 1,24 1,28 -3,13 Global Yatırım Holding 3,54 3,65 -3,01 Çimsa 8,85 9,08 -2,53 Gübre Fabrikaları 24,82 25,42 -2,36 Petkim 3,77 3,86 -2,33 Torunlar GMYO 2,84 2,90 -2,07 Deva Holding 18,35 18,70 -1,87 Logo Yazılım 74,15 75,50 -1,79 Tümosan Motor ve Traktör 6,51 6,62 -1,66 Yataş 7,33 7,45 -1,61 Anadolu Grubu Holding 18,47 18,76 -1,55 Albaraka Türk 1,45 1,47 -1,36 Emlak Konut GMYO 1,64 1,66 -1,20 Netaş Telekom. 14,51 14,68 -1,16 Hektaş 14,84 15,00 -1,07 Halk GMYO 1,95 1,97 -1,02 Kerevitaş Gıda 4,15 4,19 -0,95 Bursa Çimento 4,19 4,23 -0,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA