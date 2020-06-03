Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Gübre Fabrikaları 24,24 26,08 -7,06

Çimsa 8,89 9,35 -4,92 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 24,24 26,08 -7,06 Çimsa 8,89 9,35 -4,92 Emlak Konut GMYO 1,66 1,71 -2,92 ASELSAN 31,76 32,62 -2,64 İpek Doğal Enerji 14,63 15,02 -2,60 Bizim Mağazaları 14,86 15,20 -2,24 Koza Altın 74,55 76,00 -1,91 Otokar 133,00 135,50 -1,85 İş Finansal Kiralama 3,93 4,00 -1,75 Tüpraş 87,90 89,35 -1,62 Akçansa 9,50 9,65 -1,55 Enka İnşaat 5,45 5,52 -1,27 Anadolu Hayat Emeklilik 6,61 6,69 -1,20 Ülker Bisküvi 23,60 23,88 -1,17 Coca Cola İçecek 40,90 41,38 -1,16 Vestel 13,98 14,14 -1,13 Koza Madencilik 12,11 12,23 -0,98 TAV Havalimanları 20,40 20,56 -0,78 Mavi Giyim 45,52 45,82 -0,65 Türk Hava Yolları 12,53 12,61 -0,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA