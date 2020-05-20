Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Enerjisa Enerji 7,89 8,24 -4,25

Pegasus 53,00 55,05 -3,72 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enerjisa Enerji 7,89 8,24 -4,25 Pegasus 53,00 55,05 -3,72 Bim Mağazalar 60,00 62,10 -3,38 Klimasan Klima 18,00 18,50 -2,70 Eczacıbaşı İlaç 5,66 5,78 -2,08 Halkbank 5,28 5,38 -1,86 Enka İnşaat 6,12 6,20 -1,29 Çelebi 87,95 89,00 -1,18 Eczacıbaşı Yatırım 12,01 12,14 -1,07 Tat Gıda 8,30 8,38 -0,95 İpek Doğal Enerji 13,39 13,51 -0,89 Kartonsan 461,20 465,10 -0,84 Kardemir (D) 2,44 2,46 -0,81 Tüpraş 80,70 81,35 -0,80 Deva Holding 17,91 18,05 -0,78 İş Finansal Kiralama 4,01 4,04 -0,74 Koza Madencilik 12,15 12,24 -0,74 Kerevitaş Gıda 4,12 4,15 -0,72 Halk GMYO 1,47 1,48 -0,68 Çemtaş 7,60 7,65 -0,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA