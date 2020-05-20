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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Enerjisa Enerji 7,89 8,24 -4,25
Pegasus 53,00 55,05 -3,72 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
20.05.2020 19:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:04

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Enerjisa Enerji 7,89 8,24 -4,25
Pegasus 53,00 55,05 -3,72
Bim Mağazalar 60,00 62,10 -3,38
Klimasan Klima 18,00 18,50 -2,70
Eczacıbaşı İlaç 5,66 5,78 -2,08
Halkbank 5,28 5,38 -1,86
Enka İnşaat 6,12 6,20 -1,29
Çelebi 87,95 89,00 -1,18
Eczacıbaşı Yatırım 12,01 12,14 -1,07
Tat Gıda 8,30 8,38 -0,95
İpek Doğal Enerji 13,39 13,51 -0,89
Kartonsan 461,20 465,10 -0,84
Kardemir (D) 2,44 2,46 -0,81
Tüpraş 80,70 81,35 -0,80
Deva Holding 17,91 18,05 -0,78
İş Finansal Kiralama 4,01 4,04 -0,74
Koza Madencilik 12,15 12,24 -0,74
Kerevitaş Gıda 4,12 4,15 -0,72
Halk GMYO 1,47 1,48 -0,68
Çemtaş 7,60 7,65 -0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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