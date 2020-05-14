Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 15,77 17,52 -9,99
Selçuk Ecza Deposu 8,79 9,61 -8,53 ...
14.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:00
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|15,77
|17,52
|-9,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,79
|9,61
|-8,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,00
|12,79
|-6,18
|Ege Endüstri
|554,50
|580,50
|-4,48
|Kartonsan
|452,20
|471,50
|-4,09
|Mavi Giyim
|40,70
|42,42
|-4,05
|Eczacıbaşı İlaç
|5,72
|5,96
|-4,03
|Pegasus
|48,04
|49,80
|-3,53
|Borusan Mannesmann
|9,61
|9,96
|-3,51
|Anadolu Grubu Holding
|15,40
|15,93
|-3,33
|Odaş Elektrik
|1,79
|1,85
|-3,24
|İş Finansal Kiralama
|3,75
|3,87
|-3,10
|Bizim Mağazaları
|12,37
|12,76
|-3,06
|Karsan Otomotiv
|1,68
|1,73
|-2,89
|Gözde Girişim
|3,79
|3,90
|-2,82
|Şekerbank
|1,04
|1,07
|-2,80
|Kerevitaş Gıda
|3,89
|4,00
|-2,75
|Çemtaş
|7,10
|7,30
|-2,74
|Halk GMYO
|1,44
|1,48
|-2,70
|Akbank
|5,42
|5,57
|-2,69
Kaynak: AA