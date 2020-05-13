Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Reysaş GMYO 4,57 4,75 -3,79

Kartonsan 471,50 488,70 -3,52 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 4,57 4,75 -3,79 Kartonsan 471,50 488,70 -3,52 Emlak Konut GMYO 1,27 1,31 -3,05 Adana Çimento (A) 10,05 10,24 -1,86 İş GMYO 1,59 1,62 -1,85 Çemtaş 7,30 7,43 -1,75 Net Holding 2,02 2,05 -1,46 Vakıflar Bankası 4,59 4,65 -1,29 Pegasus 49,80 50,40 -1,19 Hektaş 13,20 13,35 -1,12 Petkim 3,62 3,66 -1,09 Anadolu Grubu Holding 15,93 16,10 -1,06 Bizim Mağazaları 12,76 12,89 -1,01 Kordsa Teknik Tekstil 10,60 10,70 -0,93 T. Halk Bankası 5,32 5,37 -0,93 Enerjisa Enerji 7,46 7,53 -0,93 Şekerbank 1,07 1,08 -0,93 Migros Ticaret 32,52 32,82 -0,91 Logo Yazılım 74,15 74,80 -0,87 Torunlar GMYO 2,38 2,40 -0,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA