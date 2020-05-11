Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 8,90 9,31 -4,40
Kardemir (D) 2,35 2,43 -3,29 ...
11.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|8,90
|9,31
|-4,40
|Kardemir (D)
|2,35
|2,43
|-3,29
|Ege Endüstri
|510,30
|526,70
|-3,11
|Reysaş GMYO
|4,76
|4,90
|-2,86
|Tofaş Oto. Fab.
|19,10
|19,62
|-2,65
|İpek Doğal Enerji
|12,60
|12,93
|-2,55
|Coca Cola İçecek
|35,40
|36,30
|-2,48
|Yataş
|6,50
|6,66
|-2,40
|Vestel
|12,48
|12,77
|-2,27
|Koza Madencilik
|11,20
|11,45
|-2,18
|Koza Altın
|71,10
|72,65
|-2,13
|Anadolu Cam
|3,97
|4,05
|-1,98
|Arçelik
|15,12
|15,40
|-1,82
|Şok Marketler
|10,61
|10,80
|-1,76
|Ereğli Demir Çelik
|7,91
|8,05
|-1,74
|Kerevitaş Gıda
|3,97
|4,04
|-1,73
|Vakıflar Bankası
|4,57
|4,64
|-1,51
|T. Halk Bankası
|5,36
|5,44
|-1,47
|Turkcell
|13,22
|13,40
|-1,34
|Güneş Sigorta
|3,01
|3,05
|-1,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA