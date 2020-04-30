Borsada en çok değer kaybeden hisseler
30.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:56
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 16,20 18,00 -10,00
Reysaş GMYO 5,30 5,82 -8,93 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|16,20
|18,00
|-10,00
|Reysaş GMYO
|5,30
|5,82
|-8,93
|Tat Gıda
|7,62
|8,32
|-8,41
|Alkim Kimya
|58,20
|61,61
|-5,54
|Eczacıbaşı İlaç
|4,78
|5,06
|-5,53
|Güneş Sigorta
|2,99
|3,16
|-5,38
|Şok Marketler
|10,93
|11,55
|-5,37
|Selçuk Ecza Deposu
|7,59
|8,01
|-5,24
|Netaş Telekomünikasyon
|13,20
|13,83
|-4,56
|Çemtaş
|7,10
|7,39
|-3,92
|Enka İnşaat
|6,05
|6,26
|-3,35
|Odaş Elektrik
|1,79
|1,85
|-3,24
|Migros Ticaret
|29,34
|30,30
|-3,17
|Aksa Enerji
|3,81
|3,92
|-2,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,00
|10,28
|-2,72
|Karel Elektronik
|16,46
|16,90
|-2,60
|Koza Madencilik
|11,45
|11,75
|-2,55
|Gözde Girişim
|3,88
|3,98
|-2,51
|Aksa
|6,33
|6,49
|-2,47
|Global Yatırım Holding
|3,27
|3,35
|-2,39
Kaynak: AA