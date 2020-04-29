Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

MLP Sağlık 15,16 16,30 -6,99

Bizim Mağazaları 13,09 13,75 -4,80 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,16 16,30 -6,99 Bizim Mağazaları 13,09 13,75 -4,80 Kartonsan 448,30 470,00 -4,62 Şok Marketler 11,55 12,10 -4,55 Şişe Cam 4,85 5,02 -3,39 Trakya Cam 3,27 3,38 -3,25 Soda Sanayii 5,77 5,95 -3,03 Pegasus 51,00 52,50 -2,86 Anadolu Cam 4,16 4,22 -1,42 Çemtaş 7,39 7,49 -1,34 Bim Mağazalar 56,00 56,65 -1,15 Reysaş GMYO 5,82 5,88 -1,02 Alarko GMYO 13,76 13,90 -1,01 TAV Havalimanları 17,91 18,06 -0,83 Mavi Giyim 41,80 42,12 -0,76 Gözde Girişim 3,98 4,01 -0,75 Koza Madencilik 11,75 11,80 -0,42 Ege Endüstri 558,70 561,00 -0,41 Alkim Kimya 62,75 62,95 -0,32 Türk Hava Yolları 10,62 10,65 -0,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA