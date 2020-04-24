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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 18,07 18,96 -4,69
Pegasus 46,48 48,68 -4,52...

24.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:54
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 18,07 18,96 -4,69
Pegasus 46,48 48,68 -4,52
Logo Yazılım 75,30 78,65 -4,26
Otokar 123,50 126,40 -2,29
Trakya Cam 3,46 3,54 -2,26
Hektaş 12,40 12,62 -1,74
Ereğli Demir Çelik 7,96 8,10 -1,73
Net Holding 1,79 1,82 -1,65
Reysaş GMYO 6,02 6,12 -1,63
Bizim Mağazaları 13,97 14,18 -1,48
Enka İnşaat 6,30 6,39 -1,41
Şişe Cam 5,18 5,24 -1,15
Vestel 11,68 11,81 -1,10
Türk Hava Yolları 10,27 10,37 -0,96
İş Fin.Kir. 3,29 3,32 -0,90
Koç Holding 14,66 14,76 -0,68
Ford Otosan 58,70 59,10 -0,68
İş GMYO 1,51 1,52 -0,66
Anadolu Efes 18,05 18,16 -0,61
Arçelik 15,26 15,34 -0,52

Kaynak: AA

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