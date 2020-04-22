Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Pegasus 48,68 49,64 -1,93

İskenderun Demir Çelik 6,84 6,97 -1,87 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 48,68 49,64 -1,93 İskenderun Demir Çelik 6,84 6,97 -1,87 İş Yatırım Menkul Değerler 4,95 5,04 -1,79 Anadolu Grubu Holding 15,05 15,32 -1,76 Coca Cola İçecek 37,06 37,70 -1,70 Aygaz 10,25 10,40 -1,44 Yataş 6,37 6,46 -1,39 Migros Ticaret 28,68 29,08 -1,38 Garanti Bankası 8,07 8,18 -1,34 Mavi Giyim 38,84 39,36 -1,32 Aksigorta 5,51 5,58 -1,25 İş Bankası (C) 4,79 4,85 -1,24 Alkim Kimya 50,90 51,50 -1,17 Ereğli Demir Çelik 8,10 8,19 -1,10 TAV Havalimanları 18,96 19,15 -0,99 Kardemir (D) 2,19 2,21 -0,90 Bim Mağazalar 55,05 55,50 -0,81 Anadolu Efes 18,16 18,29 -0,71 ASELSAN 26,78 26,96 -0,67 Odaş Elektrik 1,61 1,62 -0,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA