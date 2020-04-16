Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 77,55 86,15 -9,98
Pegasus 49,92 55,45 -9,97 ...
16.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|77,55
|86,15
|-9,98
|Pegasus
|49,92
|55,45
|-9,97
|TAV Havalimanları
|19,09
|20,12
|-5,12
|Aksa Enerji
|3,23
|3,32
|-2,71
|Bizim Mağazaları
|11,61
|11,93
|-2,68
|Tüpraş
|84,70
|86,80
|-2,42
|Koç Holding
|14,69
|15,03
|-2,26
|Türk Hava Yolları
|10,16
|10,36
|-1,93
|Kerevitaş Gıda
|3,61
|3,67
|-1,63
|Doğuş Otomotiv
|7,35
|7,46
|-1,47
|Alarko GMYO
|12,76
|12,95
|-1,47
|Gözde Girişim
|3,63
|3,68
|-1,36
|Vakıflar Bankası
|4,41
|4,47
|-1,34
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,68
|5,75
|-1,22
|İskenderun Demir Çelik
|6,60
|6,68
|-1,20
|Aksigorta
|4,97
|5,03
|-1,19
|Akçansa
|7,02
|7,10
|-1,13
|Logo Yazılım
|62,50
|63,20
|-1,11
|Sasa Polyester
|8,33
|8,42
|-1,07
|Şok Marketler
|9,70
|9,80
|-1,02
Kaynak: AA