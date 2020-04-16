Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Çelebi 77,55 86,15 -9,98

Pegasus 49,92 55,45 -9,97 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 77,55 86,15 -9,98 Pegasus 49,92 55,45 -9,97 TAV Havalimanları 19,09 20,12 -5,12 Aksa Enerji 3,23 3,32 -2,71 Bizim Mağazaları 11,61 11,93 -2,68 Tüpraş 84,70 86,80 -2,42 Koç Holding 14,69 15,03 -2,26 Türk Hava Yolları 10,16 10,36 -1,93 Kerevitaş Gıda 3,61 3,67 -1,63 Doğuş Otomotiv 7,35 7,46 -1,47 Alarko GMYO 12,76 12,95 -1,47 Gözde Girişim 3,63 3,68 -1,36 Vakıflar Bankası 4,41 4,47 -1,34 Anadolu Hayat Emeklilik 5,68 5,75 -1,22 İskenderun Demir Çelik 6,60 6,68 -1,20 Aksigorta 4,97 5,03 -1,19 Akçansa 7,02 7,10 -1,13 Logo Yazılım 62,50 63,20 -1,11 Sasa Polyester 8,33 8,42 -1,07 Şok Marketler 9,70 9,80 -1,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA