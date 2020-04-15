Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Pegasus 55,45 61,60 -9,98

Çelebi 86,15 95,70 -9,98

Gözde...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 55,45 61,60 -9,98 Çelebi 86,15 95,70 -9,98 Gözde Girişim 3,68 4,04 -8,91 Reysaş GMYO 5,94 6,46 -8,05 Torunlar GMYO 2,11 2,29 -7,86 Net Holding 1,66 1,79 -7,26 Mavi Giyim 37,40 40,30 -7,20 Yataş 5,74 6,18 -7,12 Klimasan Klima 14,68 15,77 -6,91 Koç Holding 15,03 16,14 -6,88 Halk GMYO 1,22 1,31 -6,87 TAV Havalimanları 20,12 21,50 -6,42 Enka İnşaat 6,04 6,45 -6,36 Global Yatırım Holding 2,87 3,06 -6,21 İş GMYO 1,37 1,46 -6,16 Akbank 5,65 6,02 -6,15 İş Finansal Kiralama 2,99 3,18 -5,97 Doğuş Otomotiv 7,46 7,92 -5,81 Borusan Mannesmann 8,40 8,91 -5,72 Özak GMYO 2,32 2,46 -5,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA