Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Klimasan Klima 13,75 14,42 -4,65

Tümosan Motor ve Traktör...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 13,75 14,42 -4,65 Tümosan Motor ve Traktör 4,78 4,99 -4,21 Enerjisa Enerji 6,22 6,49 -4,16 Eczacıbaşı İlaç 4,35 4,53 -3,97 Çemtaş 6,18 6,41 -3,59 Tekfen Holding 13,61 14,10 -3,48 Sasa Polyester 8,94 9,26 -3,46 Enka İnşaat 6,02 6,20 -2,90 Migros Ticaret 23,40 24,04 -2,66 Alarko GMYO 13,53 13,90 -2,66 Eczacıbaşı Yatırım 9,44 9,69 -2,58 Şok Marketler 9,23 9,45 -2,33 Tat Gıda 6,04 6,16 -1,95 Selçuk Ecza Deposu 7,13 7,27 -1,93 Aksa 6,16 6,28 -1,91 Kerevitaş Gıda 3,26 3,32 -1,81 Vakıflar Bankası 4,50 4,58 -1,75 Ereğli Demir Çelik 7,70 7,83 -1,66 Logo Yazılım 60,90 61,90 -1,62 Çimsa 6,70 6,81 -1,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA