Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karel Elektronik 12,88 13,45 -4,24
Gübre Fabrikaları 14,21...
03.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karel Elektronik
|12,88
|13,45
|-4,24
|Gübre Fabrikaları
|14,21
|14,66
|-3,07
|Net Holding
|1,36
|1,40
|-2,86
|İş GMYO
|1,32
|1,35
|-2,22
|T.S.K.B.
|0,91
|0,93
|-2,15
|Deva Holding
|10,02
|10,24
|-2,15
|Anadolu Efes
|17,91
|18,28
|-2,02
|Pegasus
|33,30
|33,94
|-1,89
|Anadolu Cam
|3,13
|3,19
|-1,88
|Reysaş GMYO
|6,07
|6,18
|-1,78
|Aksa Enerji
|3,34
|3,40
|-1,76
|Yapı ve Kredi Bankası
|1,82
|1,85
|-1,62
|Yataş
|5,53
|5,62
|-1,60
|Bim Mağazalar
|50,20
|51,00
|-1,57
|Türk Traktör
|42,00
|42,64
|-1,50
|Petkim
|3,41
|3,46
|-1,45
|Coca Cola İçecek
|35,00
|35,50
|-1,41
|Aksigorta
|4,42
|4,48
|-1,34
|Borusan Mannesmann
|7,59
|7,68
|-1,17
|Soda Sanayii
|5,23
|5,29
|-1,13
Kaynak: AA