Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Reysaş GMYO 6,18 6,60 -6,36
Pegasus 33,94 35,86 -5,35 ...
02.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Reysaş GMYO
|6,18
|6,60
|-6,36
|Pegasus
|33,94
|35,86
|-5,35
|İş Finansal Kiralama
|2,86
|3,02
|-5,30
|Aksigorta
|4,48
|4,67
|-4,07
|Kerevitaş Gıda
|3,04
|3,16
|-3,80
|Tat Gıda
|5,83
|6,06
|-3,80
|Gözde Girişim
|2,83
|2,93
|-3,41
|Garanti Bankası
|7,60
|7,84
|-3,06
|Sasa Polyester
|7,66
|7,90
|-3,04
|Kardemir (D)
|1,96
|2,02
|-2,97
|Odaş Elektrik
|1,36
|1,40
|-2,86
|Enka İnşaat
|5,87
|6,04
|-2,81
|Güneş Sigorta
|2,08
|2,14
|-2,80
|Bursa Çimento
|3,13
|3,22
|-2,80
|Çelebi
|56,70
|57,95
|-2,16
|Kartonsan
|324,90
|332,00
|-2,14
|Net Holding
|1,40
|1,43
|-2,10
|İskenderun Demir Çelik
|6,27
|6,40
|-2,03
|Doğan Holding
|1,45
|1,48
|-2,03
|TAV Havalimanları
|16,27
|16,60
|-1,99
Kaynak: AA