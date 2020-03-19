Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Mavi Giyim 30,60 34,00 -10,00

Pegasus 26,10 29,00 -10,00 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 30,60 34,00 -10,00 Pegasus 26,10 29,00 -10,00 Klimasan Klima 11,21 12,29 -8,79 MLP Sağlık 10,19 11,10 -8,20 Doğuş Otomotiv 5,17 5,63 -8,17 Anadolu Hayat Emek. 5,43 5,84 -7,02 Çelebi 49,80 53,40 -6,74 Ege Endüstri 405,00 433,00 -6,47 TAV Havalimanları 14,85 15,77 -5,83 Garanti Bankası 7,58 8,00 -5,25 Ford Otosan 44,16 46,50 -5,03 Arçelik 13,10 13,69 -4,31 Yapı ve Kredi Bank. 1,90 1,98 -4,04 Gübre Fabrik. 12,00 12,50 -4,00 Kordsa Teknik Tekstil 8,60 8,90 -3,37 Türk Traktör 41,70 43,10 -3,25 Yataş 4,93 5,09 -3,14 Akbank 5,68 5,86 -3,07 Erbosan 15,14 15,60 -2,95 Aselsan 21,10 21,74 -2,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA