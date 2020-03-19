Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 30,60 34,00 -10,00
Pegasus 26,10 29,00 -10,00 ...
19.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|30,60
|34,00
|-10,00
|Pegasus
|26,10
|29,00
|-10,00
|Klimasan Klima
|11,21
|12,29
|-8,79
|MLP Sağlık
|10,19
|11,10
|-8,20
|Doğuş Otomotiv
|5,17
|5,63
|-8,17
|Anadolu Hayat Emek.
|5,43
|5,84
|-7,02
|Çelebi
|49,80
|53,40
|-6,74
|Ege Endüstri
|405,00
|433,00
|-6,47
|TAV Havalimanları
|14,85
|15,77
|-5,83
|Garanti Bankası
|7,58
|8,00
|-5,25
|Ford Otosan
|44,16
|46,50
|-5,03
|Arçelik
|13,10
|13,69
|-4,31
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,90
|1,98
|-4,04
|Gübre Fabrik.
|12,00
|12,50
|-4,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,60
|8,90
|-3,37
|Türk Traktör
|41,70
|43,10
|-3,25
|Yataş
|4,93
|5,09
|-3,14
|Akbank
|5,68
|5,86
|-3,07
|Erbosan
|15,14
|15,60
|-2,95
|Aselsan
|21,10
|21,74
|-2,94
Kaynak: AA