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KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 12,29 13,65 -9,96
Eczacıbaşı İlaç 2,98 3,30 -9,70 ...

18.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 12,29 13,65 -9,96
Eczacıbaşı İlaç 2,98 3,30 -9,70
Eczacıbaşı Yatırım 7,22 7,95 -9,18
Ford Otosan 46,50 50,85 -8,55
Pegasus 29,00 31,64 -8,34
Doğuş Otomotiv 5,63 6,12 -8,01
Sabancı Holding 7,36 7,91 -6,95
Anadolu Hayat Emeklilik 5,84 6,27 -6,86
Otokar 106,00 112,00 -5,36
Tüpraş 69,25 73,05 -5,20
Kordsa Teknik Tekstil 8,90 9,37 -5,02
Tofaş Oto. Fab. 17,50 18,37 -4,74
Garanti Bankası 8,00 8,39 -4,65
Kerevitaş Gıda 2,26 2,37 -4,64
Deva Holding 7,41 7,76 -4,51
İndeks Bilgisayar 6,10 6,38 -4,39
Net Holding 1,19 1,24 -4,03
Gözde Girişim 2,27 2,36 -3,81
Akbank 5,86 6,09 -3,78
İş Bankası (C) 5,00 5,19 -3,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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