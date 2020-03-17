Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Ford Otosan 50,85 56,50 -10,00

Doğuş Otomotiv 6,12 6,80 -10,00 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 50,85 56,50 -10,00 Doğuş Otomotiv 6,12 6,80 -10,00 Deva Holding 7,76 8,62 -9,98 Eczacıbaşı Yatırım 7,95 8,83 -9,97 Pegasus 31,64 35,14 -9,96 Gübre Fabrik. 12,57 13,96 -9,96 MLP Sağlık 10,87 12,07 -9,94 Tat Gıda 4,62 5,13 -9,94 Çelebi 55,30 61,40 -9,93 Kerevitaş Gıda 2,37 2,63 -9,89 Eczacıbaşı İlaç 3,30 3,66 -9,84 Klimasan Klima 13,65 15,13 -9,78 Mavi Giyim 34,20 37,80 -9,52 Gözde Girişim 2,36 2,60 -9,23 Net Holding 1,24 1,36 -8,82 Bizim Mağazaları 6,43 7,05 -8,79 Sasa Polyester 5,35 5,81 -7,92 Tofaş Oto. Fab. 18,37 19,90 -7,69 Adana Çimento (A) 6,20 6,70 -7,46 Batı Çimento 1,90 2,05 -7,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA