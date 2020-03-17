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Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ford Otosan, Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 50,85 56,50 -10,00
Doğuş Otomotiv 6,12 6,80 -10,00 ...

17.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:40
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 50,85 56,50 -10,00
Doğuş Otomotiv 6,12 6,80 -10,00
Deva Holding 7,76 8,62 -9,98
Eczacıbaşı Yatırım 7,95 8,83 -9,97
Pegasus 31,64 35,14 -9,96
Gübre Fabrik. 12,57 13,96 -9,96
MLP Sağlık 10,87 12,07 -9,94
Tat Gıda 4,62 5,13 -9,94
Çelebi 55,30 61,40 -9,93
Kerevitaş Gıda 2,37 2,63 -9,89
Eczacıbaşı İlaç 3,30 3,66 -9,84
Klimasan Klima 13,65 15,13 -9,78
Mavi Giyim 34,20 37,80 -9,52
Gözde Girişim 2,36 2,60 -9,23
Net Holding 1,24 1,36 -8,82
Bizim Mağazaları 6,43 7,05 -8,79
Sasa Polyester 5,35 5,81 -7,92
Tofaş Oto. Fab. 18,37 19,90 -7,69
Adana Çimento (A) 6,20 6,70 -7,46
Batı Çimento 1,90 2,05 -7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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