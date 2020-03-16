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Borsa İstanbul, Tat Gıda, Koza, Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 37,80 42,00 -10,00
Tat Gıda 5,13 5,70 -10,00 ...

16.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:42
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 37,80 42,00 -10,00
Tat Gıda 5,13 5,70 -10,00
Vestel 8,91 9,90 -10,00
Koza Altın 54,90 61,00 -10,00
Soda Sanayii 4,50 5,00 -10,00
Trakya Cam 2,52 2,80 -10,00
Anadolu Cam 2,52 2,80 -10,00
Klimasan Klima 15,13 16,81 -9,99
MLP Sağlık 12,07 13,41 -9,99
Alkim Kimya 43,60 48,44 -9,99
Eczacıbaşı Yatırım 8,83 9,81 -9,99
Pegasus 35,14 39,04 -9,99
Aselsan 22,92 25,46 -9,98
Çelebi 61,40 68,20 -9,97
Koza Madencilik 8,31 9,23 -9,97
Anadolu Grubu Holding 11,84 13,15 -9,96
Bizim Mağazaları 7,05 7,83 -9,96
Otokar 113,00 125,50 -9,96
Ford Otosan 56,50 62,75 -9,96
Migros Ticaret 17,99 19,98 -9,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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