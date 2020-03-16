Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Mavi Giyim 37,80 42,00 -10,00

Tat Gıda 5,13 5,70 -10,00 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 37,80 42,00 -10,00 Tat Gıda 5,13 5,70 -10,00 Vestel 8,91 9,90 -10,00 Koza Altın 54,90 61,00 -10,00 Soda Sanayii 4,50 5,00 -10,00 Trakya Cam 2,52 2,80 -10,00 Anadolu Cam 2,52 2,80 -10,00 Klimasan Klima 15,13 16,81 -9,99 MLP Sağlık 12,07 13,41 -9,99 Alkim Kimya 43,60 48,44 -9,99 Eczacıbaşı Yatırım 8,83 9,81 -9,99 Pegasus 35,14 39,04 -9,99 Aselsan 22,92 25,46 -9,98 Çelebi 61,40 68,20 -9,97 Koza Madencilik 8,31 9,23 -9,97 Anadolu Grubu Holding 11,84 13,15 -9,96 Bizim Mağazaları 7,05 7,83 -9,96 Otokar 113,00 125,50 -9,96 Ford Otosan 56,50 62,75 -9,96 Migros Ticaret 17,99 19,98 -9,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA