Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Netaş Telekomünikasyon 8,45 10,56 -19,98

Turcas Petrol 1,83...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 8,45 10,56 -19,98 Turcas Petrol 1,83 2,28 -19,74 MLP Sağlık 13,75 16,97 -18,97 Odaş Elektrik 1,32 1,61 -18,01 Güneş Sigorta 1,70 2,07 -17,87 Gözde Girişim 2,71 3,29 -17,63 Karsan Otomotiv 1,27 1,54 -17,53 Vestel 9,00 10,84 -16,97 Torunlar GMYO 1,86 2,24 -16,96 Tümosan Motor ve Traktör 3,94 4,70 -16,17 Bizim Mağazaları 7,88 9,38 -15,99 Karel Elektronik 11,07 13,15 -15,82 Migros Ticaret 19,35 22,98 -15,80 İş Fin.Kir. 2,07 2,45 -15,51 Sasa Polyester 5,96 7,00 -14,86 Batı Çimento 2,18 2,55 -14,51 Doğuş Otomotiv 7,17 8,35 -14,13 Halk GMYO 1,18 1,37 -13,87 Alarko Holding 3,61 4,19 -13,84 İş GMYO 1,28 1,48 -13,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA