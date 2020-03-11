Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Netaş Telekomünikasyon 10,56 11,90 -11,26

Yataş 6,31 6,80 -7,21 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 10,56 11,90 -11,26 Yataş 6,31 6,80 -7,21 Koç Holding 15,51 16,64 -6,79 Odaş Elektrik 1,61 1,72 -6,40 Turcas Petrol 2,28 2,43 -6,17 Alarko Holding 4,19 4,46 -6,05 Enerjisa Enerji 7,15 7,61 -6,04 Tümosan Motor ve Traktör 4,70 4,99 -5,81 Anadolu Cam 3,02 3,20 -5,63 Çelebi 70,50 74,65 -5,56 İş Fin.Kir. 2,45 2,59 -5,41 Doğuş Otomotiv 8,35 8,82 -5,33 Tekfen Holding 12,78 13,49 -5,26 Erbosan 18,20 19,17 -5,06 Otokar 128,30 135,00 -4,96 Batı Çimento 2,55 2,67 -4,49 İndeks Bilgisayar 8,54 8,94 -4,47 Soda Sanayii 5,02 5,25 -4,38 Çimsa 7,73 8,08 -4,33 İskenderun Demir Çelik 6,73 7,03 -4,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA