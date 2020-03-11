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Borsa İstanbul, Yataş, Netaş, Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasyon 10,56 11,90 -11,26
Yataş 6,31 6,80 -7,21 ...

11.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:56
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasyon 10,56 11,90 -11,26
Yataş 6,31 6,80 -7,21
Koç Holding 15,51 16,64 -6,79
Odaş Elektrik 1,61 1,72 -6,40
Turcas Petrol 2,28 2,43 -6,17
Alarko Holding 4,19 4,46 -6,05
Enerjisa Enerji 7,15 7,61 -6,04
Tümosan Motor ve Traktör 4,70 4,99 -5,81
Anadolu Cam 3,02 3,20 -5,63
Çelebi 70,50 74,65 -5,56
İş Fin.Kir. 2,45 2,59 -5,41
Doğuş Otomotiv 8,35 8,82 -5,33
Tekfen Holding 12,78 13,49 -5,26
Erbosan 18,20 19,17 -5,06
Otokar 128,30 135,00 -4,96
Batı Çimento 2,55 2,67 -4,49
İndeks Bilgisayar 8,54 8,94 -4,47
Soda Sanayii 5,02 5,25 -4,38
Çimsa 7,73 8,08 -4,33
İskenderun Demir Çelik 6,73 7,03 -4,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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