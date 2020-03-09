Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Turcas Petrol 2,78 3,25 -14,46

Alarko GMYO 11,92 13,83 -13,81 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 2,78 3,25 -14,46 Alarko GMYO 11,92 13,83 -13,81 Batı Çimento 2,91 3,37 -13,65 GSD Holding 1,26 1,45 -13,10 İş Fin.Kir. 2,76 3,16 -12,66 İpek Doğal Enerji 8,12 9,29 -12,59 Torunlar GMYO 2,41 2,74 -12,04 Borusan Mannesmann 8,75 9,90 -11,62 Eczacıbaşı Yatırım 9,80 11,00 -10,91 Anadolu Grubu Holding 14,93 16,67 -10,44 Güneş Sigorta 2,26 2,52 -10,32 Karsan Otomotiv 1,66 1,85 -10,27 Koza Madencilik 10,05 11,20 -10,27 Türk Telekom 7,01 7,80 -10,13 Net Holding 1,78 1,98 -10,10 Odaş Elektrik 1,87 2,07 -9,66 Tümosan Motor ve Traktör 5,35 5,92 -9,63 Alarko Holding 4,70 5,20 -9,62 İş Y. Men. Değ. 4,16 4,60 -9,57 Kardemir (D) 2,43 2,68 -9,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA