SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 2,78 3,25 -14,46
Alarko GMYO 11,92 13,83 -13,81 ...

09.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:46
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 2,78 3,25 -14,46
Alarko GMYO 11,92 13,83 -13,81
Batı Çimento 2,91 3,37 -13,65
GSD Holding 1,26 1,45 -13,10
İş Fin.Kir. 2,76 3,16 -12,66
İpek Doğal Enerji 8,12 9,29 -12,59
Torunlar GMYO 2,41 2,74 -12,04
Borusan Mannesmann 8,75 9,90 -11,62
Eczacıbaşı Yatırım 9,80 11,00 -10,91
Anadolu Grubu Holding 14,93 16,67 -10,44
Güneş Sigorta 2,26 2,52 -10,32
Karsan Otomotiv 1,66 1,85 -10,27
Koza Madencilik 10,05 11,20 -10,27
Türk Telekom 7,01 7,80 -10,13
Net Holding 1,78 1,98 -10,10
Odaş Elektrik 1,87 2,07 -9,66
Tümosan Motor ve Traktör 5,35 5,92 -9,63
Alarko Holding 4,70 5,20 -9,62
İş Y. Men. Değ. 4,16 4,60 -9,57
Kardemir (D) 2,43 2,68 -9,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Ekonomi
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Brüksel'de konuşan Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili hayati uyarı Ekonomi
Brüksel'de konuşan Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili hayati uyarı
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Ekonomi
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Ekonomi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Ekonomi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Bakan Albayrak, vergi affıyla ilgili söylentilere son noktayı koydu Ekonomi
Bakan Albayrak, vergi affıyla ilgili söylentilere son noktayı koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Angela Merkel James Jeffrey Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Levent Can Dilek Yaman Müslüm Gürses
Spor Podolski Okan Buruk Ersun Yanal Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 19:30:34. #1.15#