Borsada en çok değer kaybeden hisseler

06.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:58

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 17,30 18,45 -6,23 Çelebi 84,30 89,75 -6,07 Doğuş Otomotiv 9,42 10,00 -5,80 Anadolu Grubu Holding 16,67 17,67 -5,66 Tümosan Motor ve Traktör 5,92 6,27 -5,58 Brisa 8,48 8,98 -5,57 GSD Holding 1,45 1,53 -5,23 Türk Hava Yolları 11,14 11,71 -4,87 İş Y. Men. Değ. 4,60 4,83 -4,76 Aygaz 11,63 12,21 -4,75 Enerjisa Enerji 8,04 8,44 -4,74 Tüpraş 94,75 99,45 -4,73 Turcas Petrol 3,25 3,41 -4,69 Sasa Polyester 8,40 8,81 -4,65 Arçelik 17,94 18,81 -4,63 İş GMYO 1,69 1,77 -4,52 Coca Cola İçecek 43,30 45,22 -4,25 Gübre Fabrik. 18,72 19,55 -4,25 İş Fin.Kir. 3,16 3,30 -4,24 T.S.K.B. 1,13 1,18 -4,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA