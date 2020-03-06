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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 17,30 18,45 -6,23
Çelebi 84,30 89,75 -6,07 ...

06.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:58
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 17,30 18,45 -6,23
Çelebi 84,30 89,75 -6,07
Doğuş Otomotiv 9,42 10,00 -5,80
Anadolu Grubu Holding 16,67 17,67 -5,66
Tümosan Motor ve Traktör 5,92 6,27 -5,58
Brisa 8,48 8,98 -5,57
GSD Holding 1,45 1,53 -5,23
Türk Hava Yolları 11,14 11,71 -4,87
İş Y. Men. Değ. 4,60 4,83 -4,76
Aygaz 11,63 12,21 -4,75
Enerjisa Enerji 8,04 8,44 -4,74
Tüpraş 94,75 99,45 -4,73
Turcas Petrol 3,25 3,41 -4,69
Sasa Polyester 8,40 8,81 -4,65
Arçelik 17,94 18,81 -4,63
İş GMYO 1,69 1,77 -4,52
Coca Cola İçecek 43,30 45,22 -4,25
Gübre Fabrik. 18,72 19,55 -4,25
İş Fin.Kir. 3,16 3,30 -4,24
T.S.K.B. 1,13 1,18 -4,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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